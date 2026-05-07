DAX24.737 +0,3%Est506.230 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7900 +2,2%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.620 +0,6%Euro1,1406 +0,2%Öl72,08 -1,4%Gold4.063 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen grün -- USA verhandeln weiter mit dem Iran -- ServiceNow, SAP, Moderna, Eli Lilly, Lenovo, SK hynix, Samsung, Honeywell im Fokus
Top News
Nagarro vor Übernahme? Aktie steigt um 90% - Persistent will IT-Dienstleister für eine Milliarde Euro kaufen Nagarro vor Übernahme? Aktie steigt um 90% - Persistent will IT-Dienstleister für eine Milliarde Euro kaufen
Das KI-Geld sucht neue Adressen – wo Anleger jetzt die wahren Gewinner finden! Das KI-Geld sucht neue Adressen – wo Anleger jetzt die wahren Gewinner finden!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KORREKTUR: Spaniens HVPI-Inflation unverändert (NICHT: sinkt wie erwartet leicht)

29.06.26 09:26 Uhr

(In der um 9.11 Uhr gesendeten Meldung muss die Überschrift richtig lauten:

Spaniens HVPI-Inflation unverändert (NICHT: sinkt wie erwartet leicht). Der erste Satz muss richtig lauten: Der Inflationsdruck in Spanien hat im Juni entgegen den Erwartungen nicht (NICHT: wie erwartet leicht) abgenommen. Der zweite Satz muss richtig lauten: Wie die Statistikbehörde INE mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 3,6 (NICHT: 3,4) (Mai: 3,6) Prozent. Der dritte Satz muss richtig lauten: Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 3,4 Prozent prognostiziert. (NICHT: Das entsprach der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte). Es folgt eine korrigierte Fassung der Meldung.)

Spaniens HVPI-Inflation unverändert

DOW JONES--Der Inflationsdruck in Spanien hat im Juni entgegen den Erwartungen nicht abgenommen. Wie die Statistikbehörde INE mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 3,6 (Mai: 3,6) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 3,4 Prozent prognostiziert. Für Deutschland, Frankreich und Italien (Veröffentlichungen alle am Dienstag) werden Inflationsrückgänge erwartet. Für den Euroraum (Veröffentlichung Mittwoch) wird ein Rückgang der Teuerung auf 3,0 (3,2) Prozent prognostiziert.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 03:26 ET (07:26 GMT)