KORREKTUR/Stegner warnt: 'Neuauflage der Agenda 2010 wäre furchtbar'

(In einer früheren Version des Artikels wurde Stefan Körzell als stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) bezeichnet. Er ist aber

DGB-Vorstandsmitglied. Das wurde korrigiert.)

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner warnt seine Partei eindringlich davor, bei den anstehenden Sozialreformen die Fehler der Agenda 2010 des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) zu wiederholen. "Eine Neuauflage der Agenda 2010 wäre furchtbar", sagte Stegner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Durch die Agenda 2010 habe die SPD in ihrer Stammwählerschaft massiv verloren. Stegner gehört dem linken Flügel seiner Partei an.

"Sie war nicht komplett falsch. Aber das Problem war, dass suggeriert wurde, dass alle Leistungsempfänger selbst schuld sind an ihrer Lage. Das war respektlos, genauso wie der Umgang mit den Kritikern in den eigenen Reihen. Der Applaus, den es gab, kam von der falschen Seite", betonte Stegner. Es müsse bei Reformen auf Gerechtigkeit geachtet werden. "Wenn die Leute den Eindruck haben, es geht ungerecht zu, wenn Abstiegsängste geweckt werden, ist das lebensgefährlich für die SPD", sagte der SPD-Linke.

Für die SPD war die Agenda 2010 lange Zeit ein Trauma

Im März 2003 hatte der damalige Kanzler Schröder als Antwort auf die wirtschaftliche Schwäche des Landes als Agenda 2010 bezeichnete umfassende Arbeitsmarkt- und Sozialreformen angekündigt. Damals regierten SPD und Grüne zusammen. Viele SPD-Wähler nahmen der Partei die harten Einschnitte viele Jahre lang übel. Die Union nimmt bis heute bei ihren Forderungen zu Reformen immer wieder Bezug auf die Agenda 2010. Ab dem Herbst sollen nach dem Willen der schwarz-roten Koalition Kommissionen Vorschläge zur Zukunft der sozialen Sicherungssysteme machen.

DGB nimmt SPD in die Pflicht

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnt die Koalition. "Wer wahllos die Axt an die sozialen Sicherungssysteme legt, gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den sozialen Frieden", sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er warf der Union vor, sich einseitig auf das Bürgergeld zu fokussieren. Stattdessen müsse man endlich eine Debatte über die gewachsene "ökonomische Ungleichheit" führen, etwa wie "Reiche und Superreiche einen höheren Beitrag zur sozialen Ausgewogenheit unseres Landes leisten können". Körzell fügte hinzu: "Es wäre vor allem Aufgabe der Sozialdemokratie, das mehr in den Fokus zu rücken."/shy/DP/zb