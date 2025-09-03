DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.101 -1,0%Nas21.179 -1,3%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1633 -0,7%Öl69,10 +1,4%Gold3.529 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich klar tiefer -- Wall Street in Rot -- NIO senkt Verluste -- DEUTZ, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Aktien von Kontron und QUALCOMM dennoch rot - Kooperation bei Bahn-Kommunikation Aktien von Kontron und QUALCOMM dennoch rot - Kooperation bei Bahn-Kommunikation
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KORREKTUR/Steinmeier: Gemeinsam international zu Weltraum forschen

02.09.25 19:46 Uhr

(im letzten Satz muss es korrekt Lichtverschmutzung heißen)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft zu internationaler Zusammenarbeit in der Forschung auf. "Wenn wir das Wissen über die Welt mehren wollen, geht das nur international gemeinsam. Das gilt für den Planeten, auf dem wir leben, für die Erde, aber das gilt natürlich erst recht für den Weltraum", sagte er bei seinem Besuch in der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Garching bei München.

Wer­bung

Die ESO trägt dazu bei, den Bau des Extremely Large Telescope in der chilenischen Atacamawüste voranzubringen. Es soll das weltweit größte Teleskop für das sichtbare Licht und das nahe Infrarot werden, sein Hauptspiegel wird einen Durchmesser von 39 Metern haben.

Als Laie könne man sich kaum vorstellen, was bodengebundene Weltraumforschung bedeute, so Steinmeier. Im Fokus der Öffentlichkeit stehe oft, was spektakulär im Weltraum selbst passiere, aber dabei werde unterschätzt, was durch die Arbeit der ESO geleistet werde.

Steinmeier lobte die Fortschritte in den vergangenen Jahren. Es brauche aber auch weiterhin eine stabile Finanzierung und ideale Umweltbedingungen für die Teleksope, zum Beispiel in Bezug auf Lichtverschmutzung./rew/DP/jha