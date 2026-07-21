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KORREKTUR: Swiss zieht alkoholisierte Piloten vor Flug aus dem Verkehr

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(Die am 21.07.2027 um 10.52 Uhr gesendete Meldung wurde korrigiert. Im 2. Satz wurde der Monat berichtigt: März rpt März.)

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GENF (dpa-AFX) - Zwei offenbar alkoholisierte Piloten sind vor einem Flug aus Genf bei der Lufthansa-Tochter Swiss aus dem Verkehr gezogen worden. Crew-Mitglieder hatten Stunden vor dem Flug im März Alarm geschlagen, wie die Fluggesellschaft auf Anfrage mitteilt. Sie informierten Vorgesetzte.

Die Swiss habe die Piloten noch im Hotel vor der Abreise zum Flughafen aus dem Einsatz genommen und durch andere ersetzt, teilte Swiss mit. Die Hinweise der Crew-Mitglieder seien so konkret gewesen, dass die Airline an der Einsatzfähigkeit der beiden zweifelte.

"Die beiden Piloten fliegen seither nicht mehr und die Abklärungen laufen noch", hieß es weiter. "Verstöße gegen unsere Sicherheitsgrundsätze nehmen wir sehr ernst und sie können arbeitsrechtliche Konsequenzen haben." Zuvor hatte das Portal "AeroTelegraph" über den Vorfall berichtet.

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Swiss macht aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine Angaben über die Nationalität der Piloten oder wo der Flug aus Genf hingehen sollte./oe/DP/nas

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21.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
16.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets