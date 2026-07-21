KORREKTUR: Swiss zieht alkoholisierte Piloten vor Flug aus dem Verkehr
Werte in diesem Artikel
(Die am 21.07.2027 um 10.52 Uhr gesendete Meldung wurde korrigiert. Im 2. Satz wurde der Monat berichtigt: März rpt März.)
GENF (dpa-AFX) - Zwei offenbar alkoholisierte Piloten sind vor einem Flug aus Genf bei der Lufthansa-Tochter Swiss aus dem Verkehr gezogen worden. Crew-Mitglieder hatten Stunden vor dem Flug im März Alarm geschlagen, wie die Fluggesellschaft auf Anfrage mitteilt. Sie informierten Vorgesetzte.
Die Swiss habe die Piloten noch im Hotel vor der Abreise zum Flughafen aus dem Einsatz genommen und durch andere ersetzt, teilte Swiss mit. Die Hinweise der Crew-Mitglieder seien so konkret gewesen, dass die Airline an der Einsatzfähigkeit der beiden zweifelte.
"Die beiden Piloten fliegen seither nicht mehr und die Abklärungen laufen noch", hieß es weiter. "Verstöße gegen unsere Sicherheitsgrundsätze nehmen wir sehr ernst und sie können arbeitsrechtliche Konsequenzen haben." Zuvor hatte das Portal "AeroTelegraph" über den Vorfall berichtet.
Swiss macht aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine Angaben über die Nationalität der Piloten oder wo der Flug aus Genf hingehen sollte./oe/DP/nas
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Lufthansa Aktie News
Lufthansa Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets