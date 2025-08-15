DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin101.230 +0,8%Euro1,1699 ±0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
KORREKTUR: TAG Immobilien kauft in Polen zu und kündigt höhere Dividende an

17.08.25 10:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TAG Immobilien AG
15,70 EUR -0,30 EUR -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(In der am 16. August um 10.28 Uhr gesendeten Meldung muss es im 2. Satz des 1. Absatzes korrekt heißen: "(...) hat er einer Vereinbarung zum Kauf von rund 5.300 Neubauwohnungen für 2,4 Milliarden (NICHT Millionen) Zloty, umgerechnet 565 Millionen Euro, unterzeichnet." Es folgt die korrigierte Fassung.)

TAG Immobilien kauft in Polen zu und kündigt höhere Dividende an

DOW JONES--TAG Immobilien verstärkt sich mit einem Zukauf in Polen. Wie der im MDAX notierte Wohnimmobilienkonzern mitteilte, hat er einer Vereinbarung zum Kauf von rund 5.300 Neubauwohnungen für 2,4 Milliarden Zloty, umgerechnet 565 Millionen Euro, unterzeichnet. Dank des höheren Cashflow-Beitrags aus der Akquisition und gestützt durch die gute Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr will TAG einen höheren Anteil seines operativen Gewinns ausschütten, erstmals für 2026.

Die Ausschüttungsquote soll auf mindestens 50 Prozent des FFO1 - eine in der Immobilienbranche gängige Kennzahl für den operativen Gewinn - steigen. Für das laufende Geschäftsjahr ist weiterhin eine Quote von 40 Prozent geplant. Nach Vollzug der Transaktion in Polen, der nach Freigabe der polnischen Kartellbehörde zum Ende des dritten oder im Laufe des vierten Quartals erwartet wird, werde sich der operative Cashflow des Konzerns "in wesentlichem Umfang" erhöhen, so TAG weiter.

Nach vollständiger Vermietung und unter Berücksichtigung von Synergien erwartet TAG im Geschäftsjahr 2026 aus dem Portfolio eine Netto-Ist-Miete von 175 bis 180 Millionen Zloty, ein Mietergebnis von 140 bis 145 Millionen Zloty und einen Beitrag zum bereinigten EBITDA von 140 bis 145 Millionen Zloty (umgerechnet 32 bis 34 Millionen Euro). Weitere Einzelheiten zu den Auswirkungen wird TAG voraussichtlich mit der Prognose für 2026 bekanntgeben, die mit dem Quartalsbericht zum dritten Quartal 2025 veröffentlicht werden soll.

TAG finanziert den Kaufpreis aus bereits vorhandenen liquiden Mitteln, die sich zum Ende des ersten Halbjahres auf 870 Millionen Euro beliefen. Die Liquidität des Konzerns werde durch eine Brückenfinanzierung von bis zu 600 Millionen Euro mit einer Laufzeit von bis zu 24 Monaten unterstützt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2025 04:55 ET (08:55 GMT)

