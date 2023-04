KORREKTUR: TAGESVORSCHAU/Montag, 3. April

(In der um 06.02 Uhr gesendeten Tagesvorschau muss der Eintrag "Märkte/Börsenfeiertag China" gestrichen werden. Tatsächlich wird in China im Laufe der Woche nur am Mittwoch, 5. April, ein Feiertag (Ching Ming Festival) begangen. Es folgt die korrigierte Fassung.)

===

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise März

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+3,4% gg Vj

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe März

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 52,0

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 47,7

1. Veröff.: 47,7

zuvor: 47,4

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 44,4

1. Veröff.: 44,4

zuvor: 46,3

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 47,1

1. Veröff.: 47,1

zuvor: 48,5

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 48,0

1. Veröff.: 48,0

zuvor: 49,3

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

12:10 RO/Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz bei Besuch

in Rumänien, Bukarest. (Weitere PK um 15:50)

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 49,3

1. Veröff.: 49,3

zuvor: 47,3

*** 16:00 US/Bauausgaben Februar

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März

PROGNOSE: 47,3

zuvor: 47,7

- DE/Verkaufsbeginn für das am 1. Mai startende

49-Euro-Ticket für den ÖPNV

===

