KORREKTUR/Ukrainische Vizeverteidigungsministerin: Armee befreit Dorf Robotyne

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge nach wochenlangen Kämpfen die russischen Besatzer aus einem Dorf im südukrainischen Gebiet Saporischschja verdrängt. "Nach der Befreiung von Robotyne rücken unsere Truppen südöstlich davon weiter vor", sagte am Montag Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar gemäß einer Mitteilung. Der russische Widerstand sei weiter heftig. Nächste Ziele in Richtung der Stadt Tokmak seien die Orte Nowoprokopiwka und Otscheretuwate. Angaben aus dem Kriegsgebiet können oft nicht direkt unabhängig überprüft werden.

Auch im ostukrainischen Gebiet Donezk rückten die ukrainischen Truppen ihren Angaben nach weiter vor. "An der Südflanke von Bachmut haben wir ein gewisses Vorrücken", sagte Maljar. In der vergangenen Woche sei dabei ein Quadratkilometer befreit worden. In der Ortschaft Klischtschijiwka seien ukrainische Einheiten vorgerückt. Insgesamt seien dem russischen Gegner an diesem Frontabschnitt 44 Quadratkilometer abgerungen worden.

Die Ukraine wehrt seit über 18 Monaten mit massiver westlicher Hilfe eine russische Invasion ab. Vor gut zwölf Wochen hat Kiew mit einer lang angekündigten Gegenoffensive begonnen. Im Rahmen dessen wurden gut ein Dutzend Dörfer und rund 250 Quadratkilometer befreit. Moskau hatte bei seiner rund sieben Monate dauernden Offensive im Osten der Ukraine eine mehr als doppelt so große Fläche erobert und dabei mehrere Städte komplett zerstört. Einschließlich der bereits 2014 annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim kontrolliert Russland weiter über 100 000 Quadratkilometer des ukrainischen Staatsgebiets.