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KORREKTUR/USA: Beschäftigung steigt deutlich stärker als erwartet

(Korrigiert wurde die Prognose im 3. Satz: Diese lag bei 70.000 rpt 70.000)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im Oktober deutlich stärker gestiegen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft legt sie um 165.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 70.000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 84.000 Stellen nach oben revidiert./jsl/jkr/mis/jha/

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