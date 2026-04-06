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KORREKTUR/USA: Stimmung der Dienstleister verbessert sich stärker als erwartet

03.06.26 17:01 Uhr

(Korrigiert wurde die Überschrift und der erste Satz. Es handelt sich um den Dienstleistungssektor.)

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im Mai stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 0,9 Punkte auf 54,5 Punkten, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 53,8 Punkte gerechnet. Der ISM-Index bleibt damit weiter klar über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.

Besonders deutlich stieg der Indikator für neue Aufträge. Der Wert für bezahlte Preise legte auf hohem Niveau zu und erreichte den höchsten Stand seit August 2022. Verschlechtert hat sich hingegen der Beschäftigungsindikator. Hier wird sogar ein Rückgang der Aktivität signalisiert.

Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba sieht eine "konjunkturell stabile Lage" in den Vereinigten Staaten. "Die US-Notenbank dürfte sich daher in der Einschätzung bestätigt sehen, dass das Zinsniveau tendenziell erhöht werden sollte", schreibt Wortberg. An den Finanzmärkten wird derzeit überwiegend erwartet, dass die US-Notenbank im späteren Jahresverlauf ihre Leitzinsen anheben wird./jsl/he