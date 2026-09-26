DAX 25.409 +0,6%ESt50 6.303 +0,5%MSCI World 4.958 +0,6%Top 10 Crypto 11,23 -0,6%Nas 27.069 +0,5%Bitcoin 73.818 +0,0%Euro 1,1391 ±0,0%Öl 104,3 -2,1%Gold 4.286
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

KORREKTUR: Vandalismus an Bahnkabeln in NRW - Störungen im Fernverkehr

In einer früheren Version des Artikels hieß es, im Fernverkehr komme es zu Zugausfällen. Es kommt allerdings nur zu Fernverkehr komme es zu Zugausfällen. Es kommt allerdings nur zu weiträumigen Umleitungen, Haltausfällen sowie Verspätungen.)

Werbung

GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Wegen Vandalismus an Bahnkabeln in Gelsenkirchen kommt es im Fernverkehr zu weiträumigen Umleitungen, Haltausfällen sowie Verspätungen. Betroffen von der Störung seien etwa Verbindungen von Dortmund nach München, Hamburg nach Basel oder Norddeutschland nach Köln, teilt die Deutsche Bahn mit. Der gesamte Großraum Gelsenkirchen sei aktuell nicht befahrbar, heißt es auf dem Infoportal Zuginfo.nrw. Wie lange die Reparaturarbeiten andauern, sei nicht absehbar.

Die Polizei ermittelt nach Angaben eines Sprechers wegen mutmaßlichen Kabeldiebstahls entlang einer Bahnstrecke im Stadtteil Gelsenkirchen-Ückendorf, sagte ein Sprecher der Polizei. In der Folge seien Signale und Steuerungsanlagen ausgefallen. Die mutmaßlichen Kabeldiebe hätten die Kabel an den Gleisen an mehreren Stellen durchtrennt und herausgerissen. Dabei seien die Täter sehr grob vorgegangen. Die Polizei sei am frühen Morgen gegen 4.55 Uhr informiert worden./fld/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.