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KORREKTUR: Wacker Chemie reduziert Siltronic-Beteiligung auf 15% von rund 21,67%

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Siltronic AG
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WACKER CHEMIE AG
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(In der um 6:41 Uhr gesendeten Meldung muss es im 2. Satz und 3. Satz des 1. Absatzes korrekt heißen:

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"Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens seien rund 2,2 Millionen Siltronic-Aktien zu 77,25 Euro je Aktie platziert worden, teilte Wacker Chemie am Dienstagabend (NICHT: Montagabend) mit. Dies liegt unterhalb des Schlusskurses von Dienstag (NICHT: Montag) von 82,75 Euro."

Es folgt die korrigierte Fassung.)

Wacker Chemie reduziert Siltronic-Beteiligung auf 15% von rund 21,67%

DOW JONES--Wacker Chemie hat seine Beteiligung am Wafer-Hersteller Siltronic auf rund 15 Prozent von zuvor 21,67 Prozent reduziert. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens seien rund 2,2 Millionen Siltronic-Aktien zu 77,25 Euro je Aktie platziert worden, teilte Wacker Chemie am Dienstagabend mit. Dies liegt unterhalb des Schlusskurses von Dienstag von 82,75 Euro. Wacker Chemie rechnet aus der Transaktion mit einem Bruttoerlös von rund 171 Millionen Euro. Dieser soll den finanziellen Spielraum für Investitionen in künftiges Wachstum des Unternehmens erhöhen.

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Die Siltronic-Aktien seien ausschließlich an qualifizierte und internationale institutionelle Anleger veräußert worden. Wacker bleibe ein "bedeutender Anteilseigner" von Siltronic und habe sich verpflichtet, innerhalb der nächsten 90 Tage keine weiteren Siltronic-Aktien abzugeben - vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen sowie einer möglichen Befreiung. Rothschild & Co hat laut Mitteilung als Finanzberater für Wacker Chemie agiert.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2026 01:08 ET (05:08 GMT)

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Datum Rating Analyst
18.09.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
17.09.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
17.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.

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