KORREKTUR: XETRA-SCHLUSS/Versöhnlicher Wochenausklang dank US-Arbeitsmarkt

(In dem um 17:47 Uhr MESZ gesendeten Bericht muss es im zweiten Satz richtig lauten:

Nachdem der DAX am Mittwoch noch unter 15.800 (NICHT: 14.800) Punkten notiert hatte...

Es folgt die korrigierte Fassung.)

XETRA-SCHLUSS/Versöhnlicher Wochenausklang dank US-Arbeitsmarkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Freitag nach oben gegangen. Nachdem der DAX am Mittag noch unter 15.800 Punkten notiert hatte, schloss er 0,4 Prozent höher bei 15.952 Punkten. Den positiven Impuls lieferte der US-Arbeitsmarktbericht. Mit Blick auf den sich langsam abschwächenden Arbeitsmarkt geht LBBW-Volkswirt Dirk Chlench davon aus, dass bei den US-Leitzinsen das Ende der Fahnenstange nun erreicht ist. Nun kristallisiere sich am Arbeitsmarkt langsam eine Abschwächung heraus, welche angesichts der zurückliegenden Leitzinsanhebungen der US-Notenbank als überfällig anzusehen sei. Für die Marktzinsen ging es in Folge nach unten, die der zehnjährigen Bundesanleihen fielen auf 2,53 Prozent, der Euro legte gegenüber dem Dollar auf 1,1022 Dollar zu. Sollten kommende Woche die US-Preisdaten für Juli belegen, dass die Verbraucherpreise in Richtung Ziel der US-Notenbanken fallen, dürfte sich dies positiv auf die Stimmung der Investoren auswirken.

Moderate Kursauschläge nach Quartalszahlen

Nachdem Kursausschläge nach Quartalszahlen jüngst teils zweistellig ausfielen, waren sie heute eher moderat. So schloss die Aktie der Commerzbank 2,6 Prozent im Minus. Die Bank steigerte den Gewinn im zweiten Quartal leicht und erhöhte die Prognose für die Zinseinnahmen. Allerdings kündigte sie noch keine Details zum Aktienrückkauf an, nur dessen Beantragung, was für Enttäuschung sorgte, kommentierte die Citi.

Vonovia fielen um 1,3 Prozent. Die wichtigsten finanziellen Kennzahlen von Vonovia lagen nach Ansicht der UBS leicht über dem Konsens. Das Portfolio sei nun mit 2.345 Euro je Quadratmeter bewertet und weise eine Bruttorendite von 3,9 Prozent auf. Der Immobilienmarkt scheint nach Ansicht der UBS erste Anzeichen einer Stabilisierung zu zeigen. Weiterhin ist die Zahl derer, die auf fallende Kurse in der Aktie wetten, hoch. Daher wird CEO Rolf Buch nicht müde zu bekräftigen, dass Vonovia keine Kapitalerhöhung benötige.

Der Umsatz von Carl Zeiss Meditec (1,9%) lag im dritten Geschäftsquartal laut UBS über der Konsenserwartung gelegen, das EBIT blieb jedoch hinter der Erwartung zurück. Lanxess (-2,4%) präsentierte nach einem Ergebniseinbruch im zweiten Quartal einen Aktionsplan, um die Kosten zu senken und sich effizienter aufzustellen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.951,86 +0,4% +14,57%

DAX-Future 16.024,00 +0,4% +12,89%

XDAX 15.953,06 +0,1% +15,02%

MDAX 28.087,88 +0,5% +11,83%

TecDAX 3.182,16 -0,5% +8,94%

SDAX 13.626,74 +0,4% +14,26%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,09 +34

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 24 16 0 2.718,9 76,6 83,1

MDAX 34 16 0 468,1 36,3 76,2

TecDAX 16 14 0 772,2 37,0 77,5

SDAX 49 21 0 104,8 12,1 13,1

===

