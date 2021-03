KORREKTUR zu "Deutsche Telekom erwägt Zukäufe in Osteuropa"

(In der um 14.39 Uhr gesendeten Meldung muss es im ersten Satz und in der Überschrift richtig heißen, dass die Deutsche Telekom eine Marktkonsolidierung erwartet.

Ein Telekom-Sprecher hat klargestellt, dass Telekom-Vorstand Dominique Leroy nicht davon gesprochen hat, der DAX-Konzern selbst erwäge Zukäufe in Osteuropa. Der Bonner General-Anzeiger hat seinen Artikel bereits entsprechend korrigiert.

Es folgt eine korrigierte Fassung der Meldung.)

Deutsche Telekom erwartet Marktkonsolidierung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom rechnet mit einer Marktkonsolidierung in Europa. "Wer als Ökonom auf den zersplitterten Markt in Europa schaut, sieht, dass es einer europäischen Marktkonsolidierung bedarf", sagte Dominique Leroy, für das Europa-Geschäft zuständiger Vorstand des Konzerns, dem Bonner General-Anzeiger und der Rheinischen Post. "In den USA haben wir drei nationale Mobilfunkfirmen, in Europa sind es rund 100 Unternehmen in 27 Ländern."

Zur Situation in Mittel- und Osteuropa sagte sie: "Wir haben im Mobilfunk und im Festnetz gerade in den zehn Ländern, um die ich mich kümmere, noch rein nationale oder regionale Unternehmen. Wir könnten also auch ohne Großfusionen noch einiges an Konsolidierung erreichen."

Leroy kündigte an, die Telekom wolle ihre Netze in Mittel- und Osteuropa mehr mit Partnern ausbauen: "Gerade beim Ausbau von Glasfasernetzen streben wir mehr Kooperationen an."

In dem von ihr betreuten Gebiet setze die Telekom auf eine eher dezentrale Strategie, sagte Leroy. "Wir gehen deutlich dezentraler als Vodafone vor. Es gibt ganz klar lokale Verantwortlichkeiten, wie die Tarifgestaltung, und es gibt Synergien, die wir nutzen." Die Federführung für "wichtige Basistechnologien wie 5G" läge in Deutschland, aber Ideen aus dem Osten würden importiert: "Wir haben in Osteuropa beim schnellen Glasfaserausbau bis direkt ans Haus viele wertvolle Erfahrungen gemacht, die wir nun beim beschleunigten Roll-Out hierzulande gut nutzen können."

