KORREKTUR zur Meldung über den Verkauf von T-Mobile-Aktien durch Softbank

(In der um 6.30 Uhr gesendeten Meldung "Softbank verkauft zunächst T-Mobile-Aktien für 5 Milliarden Euro" muss in der Überschrift und im Text klargestellt werden, dass die Softbank im Zusammenhang mit dem Verkauf von Aktien an T-Mobile US im ersten Geschäftsquartal einen Gewinn von 600 Milliarden Yen bzw knapp 5 Milliarden Euro erwartet (und NICHT Aktien für 5 Milliarden Euro verkauft). Der Gewinn setzt sich aus dem Verkauf selbst und einer Neubewertung der noch gehaltenen T-Mobile-Aktien zusammen. Es folgt die korrigierte Fassung.)

Softbank erwartet im 1Q Gewinn aus Verkauf von T-Mobile-Aktien

Von Kosaku Narioka

TOKIO (Dow Jones)--Der japanische Technologiekonzern Softbank hat mit dem angekündigten Verkauf von T-Mobile-Aktien begonnen. Das Unternehmen rechnet im ersten Geschäftsquartal, das am 30. Juni endet, mit einem Gewinn in Höhe von 600 Milliarden Yen - umgerechnet knapp 5 Milliarden Euro - im Zusammenhang mit der Veräußerung der Wertpapiere. Der Gewinn setzt sich aus dem Verkauf selbst und einer Neubewertung der noch gehaltenen T-Mobile-Aktien zusammen.

Der Verkauf ist Teil eines 4,5 Billionen Yen schweren Veräußerungsprogramms von Vermögenswerten, das der Konzern im März angekündigt hatte. Insgesamt will Softbank mit dem Verkauf von Aktien der T-Mobile US rund 18 Milliarden Euro einnehmen.

