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Korrekturbedarf

Beyond Meat-Aktie im Fokus: Fleischersatzhersteller verschiebt überraschend Bilanzveröffentlichung

25.03.26 21:32 Uhr
Chaos bei den Zahlen: Beyond Meat schockt Anleger mit Bilanzfehlern und verschiebt Jahresabschluss | finanzen.net

Beyond Meat schockt doe Anleger mit der Verschiebung seiner Jahresbilanz 2025, nachdem "Schwachstellen" in der internen Buchhaltung und Fehler in Quartalsberichten ans Licht kamen.

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• Beyond Meat verschiebt die Veröffentlichung der Zahlen
• Fehler in der Buchhaltung
• Unternehmen räumt "wesentliche Schwachstellen" bei der Bestandsbewertung ein

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Der US-amerikanische Fleischersatz-Spezialist Beyond Meat hat eine kurzfristige Verschiebung seiner Finanzergebnisse bekannt gegeben. Wie das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung mitteilt, wird die Berichterstattung für das vierte Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2025, das am 31. Dezember endete, nun erst am Dienstag, den 31. März 2026, nach Börsenschluss erfolgen. Diese Verzögerung steht in direktem Zusammenhang mit laufenden Abschlussarbeiten und internen Prüfungsverfahren.

Schwachstellen in der internen Finanzberichterstattung

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten hat Beyond Meat zusätzliche Mängel in den internen Kontrollsystemen identifiziert. Das Unternehmen stellt fest, dass zum 31. Dezember 2025 eine wesentliche Schwachstelle in der internen Kontrolle über die Finanzberichterstattung bestand. Diese betrifft laut der Mitteilung insbesondere die Kontrollen im Zusammenhang mit der Bilanzierung von Bestandsrückstellungen, einschließlich der Beträge, die für den Wertverlust überschüssiger und veralteter Lagerbestände verbucht wurden. Diese Entdeckung reiht sich in bereits zuvor identifizierte Schwachstellen ein, die das Management im Rahmen der aktuellen Prüfung bewertet hat.

Korrekturbedarf bei vergangenen Quartalszahlen

Die Überprüfung der finanziellen Abläufe führte zudem zur Identifizierung bestimmter Fehler in den bereits veröffentlichten Abschlüssen für das Jahr 2025. Das Unternehmen erklärt hierzu, dass diese Fehler in den ersten drei Quartalen 2025 zu einer Unterbewertung der Herstellungskosten sowie bestimmter Vertriebs-, Gemein- und Verwaltungskosten führten. Gleichzeitig gab es im dritten Quartal 2025 eine Überbewertung des Wertminderungsaufwands. Trotz dieser Unstimmigkeiten zeigt sich die Führungsebene optimistisch hinsichtlich der Auswirkungen. Das Management ist derzeit der Ansicht, dass die Fehler für die zuvor veröffentlichten Quartalsabschlüsse der ersten drei Quartale 2025 unwesentlich sind und prospektiv korrigiert werden, wenn das Unternehmen seine Quartalsberichte im Geschäftsjahr 2026 einreicht.

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Zeitplan für Investoren und Berichterstattung

Beyond Meat benötigt nach eigenen Angaben zusätzliche Zeit, um die detaillierte Analyse abzuschließen. Weitere Informationen zu den geplanten Korrekturen sollen im jährlichen Geschäftsbericht auf Formblatt 10-K veröffentlicht werden, der voraussichtlich am 31. März 2026 eingereicht wird. Am selben Tag plant das Unternehmen eine Telefonkonferenz um 17:00 Uhr Eastern Time, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2025 mit Investoren und Analysten zu erörtern.

Die Beyond-Meat-Aktie reagiert verhalten: Nachbörslich verliert sie an der NASDAQ 0,83 Prozent auf 0,69 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Beyond Meat

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DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.02.2020Beyond Meat buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
29.10.2019Beyond Meat overweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
28.01.2020Beyond Meat NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.10.2019Beyond Meat NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2019Beyond Meat market-performBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
18.09.2020Beyond Meat UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Beyond Meat SellUBS AG

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