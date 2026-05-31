DAX25.165 +0,2%Est506.053 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 +0,9%Nas26.973 +0,2%Bitcoin62.332 -1,3%Euro1,1649 -0,1%Öl94,02 +2,2%Gold4.505 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 ServiceNow A1JX4P Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Softbank, Berkshire, adidas, DroneShield, ServiceNow, Siemens Energy, LG im Fokus
Top News
VERBIO-Aktie mit Chartausbruch bei steigenden Ölpreisen - auch Energiekontor im Blick VERBIO-Aktie mit Chartausbruch bei steigenden Ölpreisen - auch Energiekontor im Blick
DAX startet stabil in den Juni - Rekordhoch bleibt am Montag weiter im Blick DAX startet stabil in den Juni - Rekordhoch bleibt am Montag weiter im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Korrekturtrend

VERBIO-Aktie mit Chartausbruch bei steigenden Ölpreisen - auch Energiekontor im Blick

01.06.26 12:23 Uhr
VERBIO-Aktie bricht aus: Steigende Ölpreise beflügeln Bioenergie - Energiekontor profitiert mit | finanzen.net

Bei wieder deutlich steigenden Ölpreisen versuchen die Aktien des Biospritherstellers VERBIO am Montag einen Ausbruch aus ihrem Korrekturtrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Energiekontor AG
47,40 EUR 1,85 EUR 4,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
39,22 EUR 1,26 EUR 3,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

VERBIO-Aktien steigen via XETRA zeitweise um 5,96 Prozent auf 40,16 Euro und knacken damit den Trend seit dem Jahreshoch Anfang April bei 47,26 Euro. Zudem führen sie am Montag den SDAX an.

VERBIO werden nur von wenigen Analysten gecovert, die Kursziele reichen bis 55 Euro. An der Spitze liegt damit Leon Mühlenbruch von MWB Research. Er sieht ein recht günstiges Umfeld für Biokraftstoffe angesichts der geopolitischen Spannungen und ihrer Auswirkungen auf die Energiemärkte. Ihr Rekordhoch hatten VERBIO-Papiere im April 2022 bei über 88 Euro erreicht.

Auch Aktien von Energiekontor, Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, erholten sich am Montag mit plus 4,66 Prozent auf 47,15 Euro deutlich.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Verbio, Energiekontor AG

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

DatumRatingAnalyst
28.05.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
14.05.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
14.05.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.05.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
18.05.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
14.05.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
27.04.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
25.03.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.05.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
13.05.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
06.03.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
12.02.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
13.01.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.01.2024VERBIO Vereinigte BioEnergie SellDeutsche Bank AG
11.01.2024VERBIO Vereinigte BioEnergie SellDeutsche Bank AG
11.10.2006VERBIO nicht zeichnenDer Aktionär

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VERBIO Vereinigte BioEnergie AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen