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KORRKTUR/Selenskyj: Ukrainische Drohnen über Moskauer Siegesparade?

04.05.26 13:33 Uhr

(Im 2. Absatz wurde das Zitat von Selenskyj zu den Drohnen anhand des englischen Originals korrigiert. Damit wird klargestellt, dass er eine russische Furcht vor dem Auftauchen von Drohnen beschreibt, keinen geplanten Einsatz der Ukrainer. Der 2.

Satz im 1. Absatz wurde entsprechend umformuliert.)

ERIWAN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht den Angreifer Russland nach mehr als vier Jahren Krieg deutlich geschwächt, während sein eigenes Land stärker werde. Moskau fürchte sogar, dass ukrainische Drohnen über der Moskauer Parade zum Tag des Sieges am 9. Mai fliegen, sagte Selenskyj bei dem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Armeniens Hauptstadt Eriwan.

"In diesem Sommer wird der Moment kommen, an dem (Russlands Präsident Wladimir) Putin entscheiden wird, was er weiter tun will, den Krieg auszuweiten oder den Weg der Diplomatie einzuschlagen", sagte Selenskyj laut Mitschnitt seiner Rede. Bei der Parade zur Erinnerung an den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg werde Moskau zum ersten Mal seit vielen Jahren keine Militärtechnik mehr zeigen können. "Und sie fürchten, dass Drohnen über den Roten Platz fliegen. Das sagt etwas. Es zeigt, dass sie jetzt nicht stark sind."

Drohneneinschlag in Moskauer Hochhaus

In der Nacht flog erstmals seit langem eine ukrainische Drohne bis in das Zentrum von Moskau und schlug in ein Wohnhochhaus ein. Verletzt wurde niemand. Das Verteidigungsministerium hat schon vor Tagen angekündigt, dass bei der Parade am 9. Mai keine Panzer und Raketen gezeigt werden. Das könnte aus Furcht vor ukrainischen Drohnen sein. Beobachter in Moskau verweisen aber auch darauf, dass die triumphierende Zurschaustellung der Militärmacht nicht zur derzeit gedrückten Stimmung in Russland passen würde./fko/DP/nas