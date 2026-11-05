DAX 26.286 -0,6%ESt50 6.207 -0,9%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,07 -6,4%Nas 24.364 -5,3%Bitcoin 67.602 -5,7%Euro 1,1222 -0,1%Öl 96,8 +2,3%Gold 4.090 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Korruptionsverdacht bei Ex-Mitarbeitern der Versorgungskammer Bayern

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Korruptionsverdachts bei der Versorgungskammer Bayern (BVK) und dem Vermögensverwalter Deutsche Finance. Ein Manager der Deutschen Finance soll über mehrere Jahre einen Mitarbeiter der größten öffentlich-rechten Versorgungsgruppe in Deutschland bestochen haben, und zwar mit teuren Restauranteinladungen in München, London, Los Angeles und New York sowie Übernachtungen in einer Hotelsuite eines New Yorker Luxushotels. Bei beiden Unternehmen waren Stellungnahmen angefragt. Die BVK betonte, dass das Unternehmen selbst die Ermittler informiert hatte.

Werbung

"Sachwidrige" Investmententscheidungen

Laut BVK geht es um zwei ehemalige Mitarbeiter - einer selbst ausgeschieden, der andere gekündigt. Die Staatsanwaltschaft sprach von einem aktiven und einem ehemaligen BVK-Beschäftigten. Beide waren demnach im Immobiliengeschäft tätig. Einer der beiden Anlagefachleute soll laut Staatsanwaltschaft "sachwidrigen Einfluss" auf riskante Immobilieninvestitionen in den USA genommen haben, bei denen die Versorgungskammer mit der Deutschen Finance kooperierte.

Schaden für die Versorgungskammer in dreistelliger Millionenhöhe

Die Verluste der Kammer könnten sich nach früheren Angaben auf bis zu 850 Millionen Euro belaufen. Das hatte vor allem deswegen Aufsehen erregt, weil die Versorgungskammer eine Behörde ist, die die berufsständische Altersversorgung von 2,7 Millionen Menschen in Händen hat. Dazu zählen Ärzte, Architekten, Apotheker, Rechtsanwälte und Steuerberater.

Die Rechtsaufsicht über die Versorgungskammer liegt beim bayerischen Innenministerium, dessen Beamte allerdings nicht die Bilanzen oder sonstige Geschäftszahlen prüfen. Derzeit nicht ermittelt wird laut Staatsanwaltschaft, ob einer oder mehrere Beteiligte im Zusammenhang mit den verlustreichen Immobilieninvestitionen der Untreue verdächtig sind - also vorsätzlich Firmengeld aufs Spiel gesetzt haben.

Werbung

Kammer setzte die Ermittlungen selbst in Gang

Wie aus den Angaben der Staatsanwaltschaft hervorgeht, hatte die Versorgungskammer selbst Verdacht geschöpft, dass die Gefälligkeiten über das Maß des Erlaubten hinausgingen, und die Ermittler informiert. Laut Staatsanwaltschaft durchsuchten rund 100 Polizisten bei Razzien am Donnerstag und am Dienstag Büros der Versorgungskammer und des Vermögensverwalters, außerdem drei Wohnungen in München und Umgebung. Sorgen um ihre Altersversorgung müssen sich die Kunden der Versorgungskammer jedoch nicht machen: Die BVK verwaltet insgesamt Kapitalanlagen in Höhe von 122 Milliarden Euro, so dass der Schaden finanziell verkraftbar ist./cho/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.