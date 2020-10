Goldman Sachs zahlt im Korruptionsfall 1MDB weitere Milliardensumme - Aktie stabil

Die Anwälte von Goldman erklärten dem Bundesgericht in Brooklyn, die Tochtergesellschaft der Bank in Malaysia bekenne sich der Verletzung des Foreign Corrupt Practices Act schuldig, der es US-Unternehmen verbietet, Bestechungsgelder an Regierungsbeamte im Ausland zu zahlen.

Die Vergleichssumme kommt zusätzlich zu den 2,5 Milliarden Dollar, die Goldman Sachs im Juli mit der Regierung von Malaysia vereinbarte. Insgesamt belaufen sich die Strafen auf mehr als 5 Milliarden Dollar.

Die US-Bank hatte mit Geschäften in Malaysia begonnen, nachdem die Finanzkrise 2008 die US-amerikanischen und europäischen Märkte erschüttert hatte. Das ostasiatische Land hatte gerade den 1MDB-Fonds aufgelegt, um die wirtschaftliche Entwicklung anzukurbeln. 2012 und 2013 trug Goldman durch den Verkauf von Anleihen dazu bei, den Fonds mit 6,5 Milliarden Dollar zu füllen. Nach den Ermittlungen der Strafverfolger wurde ein Großteil dieses Geldes von einem Berater des Fonds namens Jho Low veruntreut. Dabei wurde er von zwei Goldman-Mitarbeitern sowie Vertretern der malaysischen und emiratischen Regierung unterstützt.

Goldman hatte die beiden Mitarbeiter lange als Einzeltäter dargestellt, die ihre ungesetzlichen Aktivitäten vor ihren Chefs verbargen. Kritiker nannten die hohen Honorare, die Goldman mit 1MDB verdient hat, ein typisches Warnzeichen dafür, dass in diesem Geschäft etwas nicht stimmte.

In ihrer Rüge der Börsenaufsicht von Hongkong heißt es, die fast 600 Millionen Dollar an Gebühren, die Goldman aus den 1MDB-Anleihegeschäften erzielt habe, seien mehr als doppelt so hoch wie Gesamteinnahmen aus 213 anderen Anleihegeschäften der Bank in den Jahren 2011 bis 2015 in ganz Asien.

Die Goldman Sachs-Aktie zeigt sich an der NYSE unbeeindruckt: Sie notiert mit marginalen minus 0,09 Prozent bei 205,21 US-Dollar.

Von Liz Hoffman

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com