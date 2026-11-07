Korsana Biosciences gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Korsana Biosciences ließ sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Korsana Biosciences die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Korsana Biosciences ein EPS von -2,100 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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