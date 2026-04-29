Koryx Copper verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Koryx Copper hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -0,09 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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