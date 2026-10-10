KOSHIDAKA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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KOSHIDAKA lud am 09.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.
Das EPS wurde auf 9,31 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,890 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 21,05 Milliarden JPY gegenüber 18,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 76,31 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 64,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 80,40 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 69,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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