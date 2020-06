US-Vermittlungsversuch zwischen Serbien und Kosovo vertagt

Washington/Pristina (Reuters) - Der für Samstag vom Weißen Haus geplante Vermittlungsversuch zwischen Serbien und Kosovo muss verschoben werden.

Nach dem kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci sagte auch Ministerpräsident Avdullah Hoti am Donnerstag seine Reise ab. US-Unterhändler Richard Grenell twitterte daraufhin, dass das Treffen verschoben und "bald" nachgeholt werde. Die US-Regierung versucht wie die EU seit längerem, Bewegung in die festgefahrenen Beziehungen zwischen Serbien und der ehemaligen Provinz Kosovo zu bringen.

Auslöser der Absage war eine Anklage des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag gegen Thaci wegen Kriegsverbrechen im Jugoslawien-Krieg. Daraufhin sagte der Präsident seine Reise nach Washington ab. In einem zweiten Schritt machte dann Hoti einen Rückzieher von dem geplanten Treffen mit dem serbischen Präsidenten Aleksadar Vucic in Washington.

Der Balkan-Expert der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Milan Nic, sagte zu Reuters, dass Grenell das Treffen vor allem als Beitrag für die Wahlkampfkampagne von US-Präsident Donald Trump geplant habe. EU-Diplomaten vermuten zudem, dass die USA ihre letzten im Kosovo stationierten US-Soldaten vor der US-Präsidentschaftswahl im November abziehen wollen und dafür eine Entspannung zwischen Belgrad und Pristina brauchen. Nun müsse man abwarten, ob das Weiße Haus einen zweiten Gipfel ansetzen werde, sagte Nic. Die Europäer könnten bei der Vermittlung auf dem Westbalkan wieder aktiver werden. Die EU hat mit dem Slowaken Miroslav Lajcák einen Sondervermittler für die Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo ernannt.

Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, die Regierung in Belgrad erkennt diese Unabhängigkeit aber ebenso wie etwa Russland und einige EU-Staaten nicht an.