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Heidelberger Druck-Aktie: Sparprogramm soll für deutlich höhere Profitabilität sorgen

10.06.26 07:39 Uhr
Großumbau bei Heidelberger Druck: Produktion wandert nach China - Aktie im Blick | finanzen.net

Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen will wieder deutlich profitabler werden. Besonders bei der Marge will man Verbesserungen zeigen.

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Heidelberger Druckmaschinen AG
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Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, soll sich im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 (bis Ende März) die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) spürbar im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Dazu beitragen soll auch ein Kostensenkungsprogramm. So soll etwa die Produktion der Speedmaster CX 104 vollständig nach China verlagert werden. Zudem soll ein neuer Standort in Nordmazedonien gegründet werden, um künftig Herstellkosten einzelner Produktgruppen zu senken. Auch liege der Zukunftsplan für deutsche Standorte über Plan und trage wesentlich zu niedrigeren Personalkosten sowie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei. Wie bereits bekannt, war die operative Marge im vergangenen Geschäftsjahr von 7,1 auf 6,6 Prozent geschrumpft.

Der Umsatz soll hingegen im laufenden Geschäftsjahr auf dem Vorjahresniveau verharren, nachdem dieser im vergangenen Jahr um ein Prozent auf 2,29 Milliarden Euro gestiegen war. Heidelberger Druckmaschinen hatte bereits Mitte Mai vorläufige Jahreszahlen vorgelegt, die nun bestätigt wurden.

HEIDELBERG (dpa-AFX)

Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG

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