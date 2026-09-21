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Société Générale-Aktie dennoch leichter: Bank peilt Renditesteigerung und hohe Ausschüttungen an

Société Générale-Aktie dennoch leichter: Bank peilt Renditesteigerung und hohe Ausschüttungen an

Die französische Großbank Société Générale rechnet mittelfristig mit einer deutlich höheren Eigenkapitalrendite.

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Um das Ziel zu erreichen, möchte Société Générale Bankchef Slawomir Krupa die Kosten weiter senken. Zudem sollen die Erlöse steigen. Auf diese Weise soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) bis 2029 auf 13 bis 14 Prozent sowie auf mehr als 15 Prozent in den Jahren danach klettern. Nach der Vorlage der Halbjahreszahlen hatte die französische Bank das Renditeziel für das laufende Jahr auf etwa elf Prozent erhöht. Krupa kündigte in der Mitteilung zu dem am Montag stattfindenden Kapitalmarkt an, bis zum Jahr 2029 mindestens 21 Milliarden Euro in Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe stecken zu wollen. Damit sollen rund die Hälfte der erzielten Gewinne direkt und indirekt an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

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Die Société Générale-Aktie verliert im Pariser Handel zeitweise 0,9 Prozent auf 74,47 Euro.

/zb/stk

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com, Hadrian / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
05.09.23 Société Générale (Societe Generale) Equal Weight Barclays Capital
09.06.23 Société Générale (Societe Generale) Buy Jefferies & Company Inc.
06.03.23 Société Générale (Societe Generale) Buy UBS AG
14.11.22 Société Générale (Societe Generale) Overweight Barclays Capital
06.09.22 Société Générale (Societe Generale) Overweight JP Morgan Chase & Co.

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