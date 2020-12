Kostenlose FFP-2-Masken für 27 Millionen Bundesbürger

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als 27 Millionen Bundesbürger in höherem Alter oder mit Vorerkrankungen sollen ab Mitte Dezember mit jeweils 15 FFP2-Masken zum Schutz vor einer Corona-Infektion ausgestattet werden. Die Ausgabe starte noch im Dezember, um in der Weihnachtszeit das Infektionsrisiko zu verringern, kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch in Berlin an. Diese Masken schützen besonders gut vor einer Corona-Infektion./bw/DP/jha