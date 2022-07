Ford-Aktie: Ford baut offenbar mehrere tausend Arbeitsplätze ab

Mit der Maßnahme wolle der Pkw-Hersteller Kosten senken und sich auf das Geschäft mit Elektroautos konzentrieren, berichtet die Agentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Stellenstreichungen dürften hauptsächlich festangestellte Mitarbeiter treffen. Bei Ford war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Ford hatte Anfang März mitgeteilt, sein Elektroauto - und sein Verbrennergeschäft in zwei unabhängige Einheiten aufzuspalten und so im Wettbewerb mit Rivalen wie Tesla Boden gut zu machen.

Bangalore (Reuters)

