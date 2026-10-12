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Kostensenkung

Schaeffler-Aktie springt an: Personalabbau schreitet zügig voran - Sparziele übertroffen

Schaeffler-Aktie springt an: Personalabbau schreitet zügig voran - Sparziele übertroffen

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler kommt mit seinen Sparplänen schneller voran als geplant.

Von brutto 4.700 abzubauenden Stellen seien bis Ende September bereits 3.715 erreicht worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Damit werde das Ziel schon Ende 2028 und damit ein Jahr früher erreicht als gedacht. Entsprechend dürfte die geplante Kostensenkung von 290 Millionen Euro im Jahr 2029 um mehr als 20 Prozent übertroffen werden. Zugleich fielen die Einmalaufwendungen geringer aus.

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Daher löste Schaeffler nicht benötigte Rückstellungen für den Umbau von rund 84 Millionen Euro im dritten Quartal auf. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Schaeffler-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,91 Prozent auf 6,11 Euro.

Zudem schloss Schaeffler bis zum 5. Oktober nach eigenen Angaben 1.768 neue Altersteilzeitverträge ab. Im Sommer hatte der Konzern noch damit gerechnet, dass rund 1.300 Mitarbeiter die Möglichkeit nutzen werden. "Der Abschluss der zusätzlichen Altersteilzeitverträge führt bereits im Jahr 2027 zu einem positiven Cash-Flow-Effekt", teilte das Unternehmen weiter mit. Für 2029 werde zudem ein positiver Ergebniseffekt von rund 55 Millionen Euro erwartet. Gleichwohl würden bis 2030 für Einmalzahlungen über die Zeit zusätzliche Rückstellungen in Höhe von rund 70 Millionen Euro erforderlich.

/mis/stw

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Schaeffler Neutral UBS AG
07.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
23.09.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.

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