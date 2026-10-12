Schaeffler-Aktie springt an: Personalabbau schreitet zügig voran - Sparziele übertroffen

KI-Nachrichtenüberblick

• Schaeffler hat bereits 3.715 der geplanten 4.700 Stellen bis Ende September abgebaut, was das Ziel ein Jahr früher als geplant erreicht und die Kostensenkung deutlich übertrifft.

• Das Unternehmen hat im dritten Quartal Rückstellungen von rund 84 Millionen Euro für den Umbau aufgelöst, was die finanzielle Lage verbessert und die Aktie positiv beeinflusst hat.