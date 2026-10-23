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Kostensenkungsmaßnahmen

Mercedes-Benz-Aktie wenig verändert: Autobauer will Zahl der Leiharbeiter reduzieren

Mercedes-Benz-Aktie wenig verändert: Autobauer will Zahl der Leiharbeiter reduzieren

Beim Stuttgarter Autobauer stehen weitere Schritte zur Senkung der Kosten im Raum. Die Pläne betreffen unterschiedliche Bereiche der Beschäftigung und sorgen bereits für Diskussionen.

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Mercedes-Benz will laut einem "Handelsblatt"-Bericht im Zuge seines Sparprogramms die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland reduzieren. Es gehe um "einige Tausend" Leiharbeiter, berichtete die Zeitung am Freitag unter Berufung auf Konzernkreise. Eine Mercedes-Sprecherin äußerte sich in Stuttgart nicht zu den konkreten Plänen. Sie betonte aber, Zeitarbeitnehmer ergänzten die Stammbelegschaft und ersetzten sie nicht. In den Fahrzeugwerken Sindelfingen bei Stuttgart, Bremen und dem badischen Rastatt arbeiten dem "Handelsblatt"-Bericht zufolge etwa 3.000 Zeitarbeiter.

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Befristete Arbeitsverträge besonders von Einschnitten betroffen

Arbeitsverträge von Leiharbeitern sind immer befristet. Diese Beschäftigten leiden bei einer Wirtschaftskrise immer als Erstes mit, wenn Kosten gesenkt werden müssen. Dann werden in der Regel ihre Arbeitsverträge nicht verlängert und sie stehen auf der Straße. In guten Zeiten übernehmen viele Unternehmen sie auch, wenn Personal gebraucht wird.

Neues Abfindungsprogramm ab Dezember

Zuletzt hatte Mercedes-Benz seinen Sparkurs verschärft und eine "Produktivitätsoffensive für Deutschland" angekündigt. Damit trat der Stuttgarter Autobauer auch eine öffentliche Diskussion über Arbeitskosten los. Denn in einem Schreiben an die Beschäftigten in Deutschland schlug der Vorstand unter anderem vor, für das gleiche Geld mehr zu arbeiten. Betriebsrat und Gewerkschaft IG Metall wehren sich gegen die Einschnitte.

Mercedes-Benz legt außerdem sein Abfindungsprogramm für Beschäftigte in Deutschland neu auf. Das Programm starte voraussichtlich im Dezember, teilte der Autobauer Ende September mit.

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Beschäftigungssicherung bis Ende 2034

Ein Abbau der Stammbelegschaft wird aktuell nicht vom Management erwogen. Es gilt außerdem eine Beschäftigungssicherung in Deutschland bis Ende 2034. Das Management will in Deutschland mit der Produktivitätsoffensive nach "Handelsblatt-Informationen" jährlich 800 Millionen Euro einsparen.

Die Aktie von Mercedes-Benz gibt auf XETRA zeitweise 0,01 Prozent auf 41,52 Euro nach.

STUTTGART (dpa-AFX)

Bildquellen: Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images, Vladi333 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.

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