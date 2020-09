Bayer-Aktie: Bayer will zusätzlich 1,5 Milliarden Euro im Jahr einsparen

Aktien in diesem Artikel Bayer 51,56 EUR

Wie der Konzern mitteilte, will er ab 2024 jährliche operative Einsparungen in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden Euro erzielen. Diese gelten zusätzlich zu den bereits im November 2018 angekündigten Einsparungen von 2,6 Milliarden Euro pro Jahr ab 2022. Die zusätzlichen Maßnahmen könnten zu einem weiteren Arbeitsplatzabbau führen, so Bayer

"Wir müssen unsere Kostenstrukturen an die veränderten Marktbedingungen anpassen und gleichzeitig Mittel für weitere Investitionen in Innovation und Wachstum bereitstellen", sagte Vorstandschef Werner Baumann laut Mitteilung. Den durch die Sparmaßnahmen zu erreichende höheren Cashflow will der Konzern in Investitionen und den Schuldenabbau stecken.

Derzeit werden die zusätzlichen Sparmaßnahmen im Detail erarbeitet. Sie befänden sich noch in einem frühen Stadium, so Bayer. Die Gesamtbetriebsvereinbarung "Zukunftssicherung Bayer 2025" bleibe bestehen und damit auch der Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen im Personalverbund der Bayer AG in Deutschland bis Ende 2025.

FRANKFURT (Dow Jones)

