Kotak Mahindra Bank legte Quartalsergebnis vor
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Kotak Mahindra Bank hat am 24.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,68 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Kotak Mahindra Bank im vergangenen Quartal 294,27 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kotak Mahindra Bank 249,01 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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