Kovac geht bei Guirassy nicht von langer Pause aus
Werte in diesem Artikel
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Trainer Niko Kovac rechnet nicht mit einer langen Pause seines Stürmers Serhou Guirassy. "Er sagte, er fühlt seinen Oberschenkel", äußerte Kovac nach dem 2:1 in der Champions League gegen Real Betis Sevilla.
"Wir müssen mal schauen, was da ist, ob das mehr ist als eine Zerrung, was ich eigentlich nicht glaube", erklärte der Coach. Man habe aber kein Risiko eingehen wollen. Für den Angreifer kam Siegtorschütze Konstantinos Karetsas schon in der 34. Minute in die Partie.
In der Fußball-Bundesliga trifft der BVB am Wochenende auf Aufsteiger SV Elversberg. Sollte Guirassy da nicht dabei sein können, "dann hoffen wir natürlich, im nächsten Spiel, nach der Länderspielpause, dass er da dabei ist", so Kovac./max/DP/zb
Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen