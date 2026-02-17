DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -1,7%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.162 +0,4%Euro1,1839 -0,1%Öl67,66 +0,5%Gold4.935 +1,2%
Kovac zu Guirassy-Trauerfall: 'Davon weiß ich nichts'

18.02.26 06:56 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,29 EUR 0,04 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DORTMUND (dpa-AFX) - Die emotionale Botschaft von Serhou Guirassy an seinen Bruder beim 2:0 von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) gegen Atalanta Bergamo kam für Niko Kovac völlig überraschend. "Davon weiß ich wirklich nichts. Deshalb kann ich dazu nichts sagen", sagte der BVB-Trainer nach dem Sieg im Play-Off-Hinspiel der Champions League über den Trauerfall in Guirassys Familie.

Der Torjäger hatte nach seinem frühen Führungstor eine emotionale Botschaft gezeigt. Auf einem Shirt unter seinem Trikot stand in Französisch geschrieben: "Möge er sie in seinem großen Paradies willkommen heißen." Die Nachricht habe seinem Bruder gegolten, dessen Tochter gestorben sei, berichtete der 29-Jährige nach der Partie.

Trotz des Trauerfalls lieferte Guirassy einen starken Auftritt ab, den er mit der Vorlage zum 2:0 durch Maximilian Beier krönte. "Serhou hat nicht nur ein Tor erzielt und eins vorbereitet, sondern auch die Bälle gehalten und den Gegner unter Druck gesetzt. Er ist viel gelaufen und hat ordentlich Betrieb gemacht", lobte Kovac den Nationalspieler aus Guinea.

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl war angetan von der starken Leistung des Stürmers, der sein monatelanges Formtief überwunden hat. "Er hat hart gearbeitet und an sich geglaubt. Heute war er wieder extrem schwer zu verteidigen. Und sein Näschen hat er nicht verloren. Champions League ist ein bisschen sein Ding. Ich bin heilfroh, dass er im richtigen Moment wieder in Fahrt kommt", sagte Kehl./edo/DP/zb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.02.2026BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
