KOZO KEIKAKU ENGINEERING informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

10.11.26 06:35 Uhr

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,81 Prozent auf 4,48 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 22,69 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12,540 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

KOZO KEIKAKU ENGINEERING hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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