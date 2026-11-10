KOZO KEIKAKU ENGINEERING informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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KOZO KEIKAKU ENGINEERING hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 22,69 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12,540 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,81 Prozent auf 4,48 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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