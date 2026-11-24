KPJ Healthcare Bhd gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,02 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KPJ Healthcare Bhd in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,25 Milliarden MYR im Vergleich zu 1,12 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net