Kracher Norwegen gegen England läuft nur im Pay-TV
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BERLIN (dpa-AFX) - Die Viertelfinalpartie Norwegen gegen England können nur Kunden der Telekom (Deutsche Telekom) schauen. Das K.-o.-Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft läuft am kommenden Samstag (23.00 Uhr) exklusiv beim Bezahlsender MagentaTV. Der Pay-TV-Anbieter zeigt auch das letzte Viertelfinale am Sonntag (3.00 Uhr), für das die beiden Gegner noch nicht feststehen. Das erste Viertelfinale der WM in Nordamerika läuft am Donnerstag im Free-TV. Die ARD überträgt die Begegnung Frankreich gegen Marokko (22.00 Uhr). Einen Tag später zeigt das ZDF das zweite Viertelfinale (21.00 Uhr), in dem Spanien gegen Belgien spielt./mrs/DP/zb
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