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Kracher Norwegen gegen England läuft nur im Pay-TV

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BERLIN (dpa-AFX) - Die Viertelfinalpartie Norwegen gegen England können nur Kunden der Telekom (Deutsche Telekom) schauen. Das K.-o.-Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft läuft am kommenden Samstag (23.00 Uhr) exklusiv beim Bezahlsender MagentaTV. Der Pay-TV-Anbieter zeigt auch das letzte Viertelfinale am Sonntag (3.00 Uhr), für das die beiden Gegner noch nicht feststehen. Das erste Viertelfinale der WM in Nordamerika läuft am Donnerstag im Free-TV. Die ARD überträgt die Begegnung Frankreich gegen Marokko (22.00 Uhr). Einen Tag später zeigt das ZDF das zweite Viertelfinale (21.00 Uhr), in dem Spanien gegen Belgien spielt./mrs/DP/zb

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02.07.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
30.06.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
02.06.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
19.05.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.05.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.