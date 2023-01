ATOSS Software-Aktie vorbörslich etwas niedriger: Dividende soll aufgestockt werden - ATOSS setzt auf gute Auftragslage

Insgesamt seien 2,83 Euro je Aktie geplant, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montagabend mit. Die Ausschüttung enthalte eine Dividende von 1,83 Euro sowie eine Sonderdividende von 1,00 Euro je Aktie. Im Vorjahr hatte ATOSS Software eine Dividende von 1,82 Euro ausgeschüttet.

Auch im abgelaufenen Jahr sei mit rund 26 Millionen Euro ein operativer Mittelzufluss auf einem "sehr hohen Niveau" erzielt worden, teilte der Konzern weiter mit. Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 sollen am 31. Januar veröffentlicht werden. Am 28. April soll dann die Hauptversammlung den Dividendenvorschlag beschließen.

ATOSS Software setzt auf gute Auftragslage

Der Personalsoftwarespezialist ATOSS Software profitiert weiter vom Fachkräftemangel und der Nachfrage nach Cloudsoftware. Im vergangenen Jahr stieg der Auftragseingang für Abonnementprogramme überdurchschnittlich stark um mehr als 40 Prozent auf 36,5 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Der Vorstand sprach von einer "sehr erfreulichen Auftragslage". Der Umsatz war, wie bereits großteils bekannt, insgesamt um 17 Prozent auf 113,9 Millionen Euro gewachsen, auch bei der Profitabilität hatte das Unternehmen mit einer Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von 27 Prozent die eigenen Ziele übertroffen.

Die Mitte Januar veröffentlichten Eckdaten sowie die erhöhten Aussichten für die kommenden Jahre bis 2025 bestätigte das Management um Chef Andreas Obereder. Unter dem Strich stieg der Nettogewinn unter anderem wegen höherer Steuern allerdings nur leicht von 19,3 auf 19,4 Millionen Euro. Dennoch hatte der Vorstand am Vorabend mit dem Dividendenvorschlag eine deutliche Erhöhung der Ausschüttung an die Aktionäre in Aussicht gestellt. So sollen die Anteilseigner neben einer leicht um einen Cent auf 1,83 Euro je Aktie erhöhten Regeldividende diesmal auch eine Sonderdividende von einem Euro je Schein bekommen.

Via Tradegate geht es für die ATOSS-Aktie zwischenzeitlich um 0,12 Prozent auf 164,00 Euro nach unten.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ATOSS Software AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ATOSS Software AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ATOSS Software AG

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com