Plug Power-Aktie vor Quartalsbericht am Abend unter Strom - das steckt dahinter

Kräftige Gewinne

10.08.26 15:44 Uhr

Die Plug Power-Aktie legt vor den erwarteten Quartalszahlen deutlich zu. Anleger warten gespannt auf die nachbörsliche Bilanzvorlage.

• Die Einschätzungen der Analysten sind gemischt, mit Kurszielen zwischen 1,20 und 7 US-Dollar, was auf Unsicherheit bezüglich der weiteren Kursentwicklung hinweist.

• Die Plug Power-Aktie steigt vorbörslich deutlich um bis zu 6 %, ohne dass ein konkreter Auslöser erkennbar ist.

Plug Power-Aktie steigt deutlich an

Konkreter Nachrichtenauslöser für den Kursanstieg ist nicht erkennbar

Plug Power legt Quartalszahlen heute nach US-Börsenschluss vor

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Die Plug Power-Aktie zieht im Handel an, ausgerechnet am Tag der mit Spannung erwarteten Quartalszahlen. Die Aktie steigt zeitweise um 0,37 Prozent auf 2,188 US-Dollar, nachdem es vorbörslich noch kräftig nach oben ging. Bereits vor Handelsstart wechseln rund 1,5 Millionen Aktien den Besitzer. Ein konkreter Nachrichtenauslöser für den Sprung ist bislang nicht erkennbar, was der Bewegung einen spekulativen Beigeschmack gibt.

Quartalsbericht steht am Abend an

Das Unternehmen legt die Zahlen zum zweiten Quartal 2026 heute nach US-Börsenschluss vor. Der Analystenkonsens rechnet mit einem Verlust von 0,08 US-Dollar pro Aktie, nach einem Verlust von 0,20 US-Dollar im Vorjahresquartal. Beim Umsatz liegt die mittlere Schätzung bei rund 169 Millionen US-Dollar, nach rund 174 Millionen US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Für das gesamte laufende Geschäftsjahr rechnen die Analysten mit einem Verlust von 0,35 US-Dollar pro Aktie, nach 1,42 US-Dollar im Vorjahr, die Verlustschätzung schrumpft damit deutlich.

Analysten für Plug Power-Aktie mit gemischtem Bild

Bei den Einstufungen zeigen sich Analysten uneins: Von 13 Experten, die auf TipRanks die Plug Power-Aktie bewerten, stehen fünf Kaufempfehlungen, sechs "Halten"-Ratings und zwei Sell-Einstufungen gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel lässt aber noch deutlich Luft nach oben erkennen: Mit 3,65 US-Dollar hätte die Aktie noch Aufwärtspotenzial von rund 67 Prozent auf Basis des Schlusskurses vom letzten Freitag. Die Spanne der Einzelziele ist aber breit gefasst: Während BMO Capital die Aktie mit einem Kursziel von 1,20 US-Dollar deutlich überbewertet sieht, traut H.C. Wainwright dem Titel einen Sprung bis auf sieben US-Dollar zu. Diese Range spiegelt die Unsicherheit über den weiteren Weg des Wasserstoff-Unternehmens.

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Ob die Kursgewinne den Handelstag überdauern und auch nach der offiziellen Bilanzvorlage zu rechtfertigen sind, dürfte sich erst am heutigen Abend zeigen.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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