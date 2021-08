Chemie: Drittgrößte deutsche Industriebranche vor Umsatzrekord

€uro am Sonntag

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz des drittgrößten deutschen Industriezweigs nach Auto und Maschinenbau um 23 Prozent. Im Gesamtjahr soll der Umsatz um elf Prozent auf 211 Milliarden Euro wachsen - neuer Rekord. Dies sei ein "kraftvolles Comeback", sagte der Präsident des Branchenverbands VCI, Christian Kullmann.

Probleme bereiten allerdings Lieferengpässe. "Die Lieferketten sind bis zum Äußersten angespannt", so Kullmann. Fast alle Unternehmen seien betroffen, über die Hälfte schwer. "Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so was schon mal hatten", sagte Kullmann.

Ein ähnliches Bild lieferte eine Umfrage des Verbands DIHK unter 3000 Unternehmen. Material­engpässe und Preisanstiege machen demnach inzwischen 83 Prozent der deutschen Unternehmen zu schaffen. "Rohstoffmangel und Lieferkettenprobleme treffen die deutsche Wirtschaft in ihrer ganzen Breite", warnte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Dies könne den Erholungsprozess nach der Krise merklich erschweren.

