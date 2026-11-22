BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU muss sich nach Einschätzung der früheren Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer breiter aufstellen. "Viele meinen jetzt, die Union müsse sich als reine Mitte-rechts-Partei neu positionieren. Aber die Antwort auf die aktuelle Schwäche kann nicht sein, dass die Christdemokratie sich verengt", sagte die Vorsitzende der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. "Im Gegenteil, wir müssen uns wieder breiter aufstellen, möglichst viele unterschiedliche Gruppen ansprechen und möglichst viele Menschen einladen, aktiv an diesem Staatswesen mitzubauen."

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Die Partei pflege ihre unterschiedlichen Wurzeln nicht ausreichend. "Neben dem Blick auf Wirtschaft das Christsoziale zum Beispiel." Dabei gehe es "um ein Sozialsystem, das ermutigt, selbst aktiv zu sein, aber Menschen, wenn sie das auf Dauer nicht schaffen, absichert", sagte Kramp-Karrenbauer.

Genauso wichtig seien die wertkonservativen Wurzeln, die die Partei etwa in Fragen internationaler Zusammenarbeit, humanitärer Hilfe oder bei der Bewahrung der Schöpfung leiten sollten. "In vielen Milieus findet die CDU nicht mehr statt."

Die Union lag in den Umfragen zuletzt bei Werten um die 20 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2025 erzielte sie 28,5 Prozent der Stimmen. Kramp-Karrenbauer war zwei Jahre lang CDU-Vorsitzende - sie setzte sich 2018 in einer Kampfabstimmung gegen den heutigen Kanzler Friedrich Merz durch und blieb zwei Jahre an der Spitze der Partei./csd/DP/zb