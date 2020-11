Kramp-Karrenbauer gegen strategische Autonomie Europas

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat sich gegen eine strategische Autonomie Europas ausgesprochen. Europa sei auf die amerikanischen Abwehrfähigkeiten angewiesen, sagte die CDU-Politikerin und wies damit den Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach einer eigenständigen Verteidigung zurück.

"Die Idee einer strategischen Autonomie Europas geht zu weit, wenn sie die Illusion nährt, wir könnten Sicherheit, Stabilität und Wohlstand in Europa ohne die Nato und ohne die USA gewährleisten", sagte die CDU-Politikerin in einer sicherheitspolitischen Grundsatzrede.

Sie verwies darauf, dass die USA laut dem Londoner RUSI-Institut derzeit 75 Prozent aller Nato-Fähigkeiten stellen. Auch würden nahezu 100 Prozent der Abwehrfähigkeiten gegen ballistische Raketen von den USA in die Nato eingebracht. Ebenso dienten etwa 76.000 US-Soldaten in Europa. Wenn man all dies kompensieren wolle, würde es Jahrzehnte dauern und die heutigen Verteidigungshaushalte würden mehr als bescheiden erscheinen, warnte Kramp-Karrenbauer.

Europa kann sich ohne USA nicht schützen

"Der wichtigste Verbündete in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik waren und sind nach wie vor die Vereinigten Staaten von Amerika", so Kramp-Karrenbauer. "Und sie werden es auf absehbare Zeit auch bleiben. Ohne die nuklearen und konventionellen Fähigkeiten Amerikas können Deutschland und Europa sich nicht schützen. Das sind die nüchternen Fakten."

Kramp-Karrenbauer warnte auch vor finanziellen Konsequenzen, die mit einer strategischen Autonomie Europas verbunden wären. Denn die Kosten für die von einigen vorgeschlagene eigene europäische Streitmacht und für eine strategische Autonomie im Sinne einer vollkommenen Loslösung von den USA seien "ungleich höher" als die 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, zu denen die Nato-Länder sich selbst im atlantischen Bündnis verpflichtet haben, so die Ministerin.

Daher gelte es, ein Paradox auszuhalten. Europa bleibe "sicherheitspolitisch von den USA abhängig" und die Europäer müssten gleichzeitig in Zukunft "mehr von dem selbst tun, was uns die Amerikaner bisher abgenommen haben".

"New Deal" mit den USA nötig

Sie forderte Europa daher auf, mehr für seine eigene Sicherheit tun, denn man habe ein besonderes Interesse daran, dass Amerika weiter an der Verteidigung Europas interessiert sei, während es gleichzeitig seinen strategischen Fokus nach Asien verlege. Daher sollten die Europäer der kommenden Administration unter Joe Biden einen "New Deal" vorlegen.

Dabei seien drei Eckpunkte nötig: So sollten die europäischen Fähigkeiten in der Verteidigung ausgebaut und dafür die Verteidigungshaushalte auch in der Corona-Zeit zuverlässig gestärkt werden. Deutschland müsse sich zudem zu seiner Rolle in der nuklearen Teilhabe in der Nato bekennen. Weiterhin sollte beim Thema China dort, wo es mit europäischen Interessen vereinbar sei, eine gemeinsame Agenda Europas mit den USA möglich und gewollt sein.

