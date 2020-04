Kramp-Karrenbauer lobt Verbesserungen bei Kurzarbeitergeld

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach den zähen Verhandlungen von SPD und Union im Koalitionsausschuss die vereinbarten Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld ausdrücklich gelobt. Es seien "sehr intensive Verhandlungen" gewesen, bei denen es um schwierige Detailfragen gegangen sei, sagte sie am frühen Donnerstagmorgen nach den mehr als siebenstündigen Beratungen in Berlin. Sie sei aber "sehr froh und zufrieden mit dem Ergebnis".

Für Union seien die Neuregelungen bei der Kurzarbeit besonders wichtig. Das Paket sieht vor, dass Arbeitnehmer in Kurzarbeit vom 1. Mai bis zum Jahresende mehr dazuverdienen dürfen - bis zur vollen Höhe des bisherigen Monatseinkommens. Zudem wird das Kurzarbeitergeld befristet bis Jahresende ab dem 4. Monat auf 70 Prozent (77 Prozent für Haushalte mit Kindern) und ab dem 8. Monat auf 80 Prozent (87 Prozent für Haushalte mit Kindern) aufgestockt. Damit sei sichergestellt, dass betroffene Arbeitnehmer bei einer längeren Dauer einen höheren Satz erhielten, sagte Kramp-Karrenbauer.

Mit Blick auf den bisherigen Widerstand der Unionsfraktion gegen eine Anhebung betonte Kramp-Karrenbauer, dass der gefundene Kompromiss vertretbar sei, da gezielt besonders Betroffenen geholfen werde, es aber kein Gießkannenprinzip gebe. Gerade in Branchen wie der Gastronomie würden ohnehin nicht die höchsten Gehälter gezahlt, daher sei hier die Belastung für die Menschen in Kurzarbeit über eine lange Zeit am größten./bk/tam/hoe/rm/had/DP/zb