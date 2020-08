Kramp-Karrenbauer: Sozialabgaben sollen unter 40 Prozent bleiben

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die CDU hält trotz der gestiegenen Corona-Kosten und der längeren Auszahlung des Kurzarbeitergeldes weiter fest an ihrem Ziel, die Sozialabgaben unter 40 Prozent zu halten, erklärte Partei-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer im ZDF-Morgenmagazin. Zuvor hatte sich die große Koalition darauf verständigt, den Bezug des Kurzarbeitergeldes auf bis zu 24 Monate zu verlängern und die zu erwarteten Mehrkosten von rund 10 Milliarden Euro aus Steuermitteln zu finanzieren.

Der Bundeshaushalt werde die Kosten durch einen Zuschuss abdecken, "damit wir nicht durch steigende Beiträge auf der einen Seite die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber belasten", so Kramp-Karrenbauer. Es sei das "erklärte Ziel" der CDU, die Sozialabgaben auf unter 40 Prozent zu begrenzen und ihre Partei werde darauf achten.

"Was am teuersten zu bezahlen ist für unseren Staat, wäre eine Massenarbeitslosigkeit und ein Massensterben von Unternehmen. Genau das kann durch eine kluge Anwendung von Kurzarbeitergeld verhindert werden", so Kramp-Karrenbauer. "Das hat sich in den zurückliegenden Krisen 2008/2009 gezeigt, dass hat sich in den letzten Monaten gezeigt. Deswegen ist es richtig im Interesse der Menschen in diesem Land, dass dieses Mittel auch weiter zur Verfügung steht."

Zuvor hatte der Ökonom Bernd Raffelhüschen vor einem coronabedingten deutlichen Anstieg der Sozialabgaben gewarnt. "Spätestens im Herbst nächsten Jahres kommt die Rechnung", sagte Raffelhüschen zu Bild. "Wenn die Leistungen der Sozialkassen auf dem Niveau bleiben sollen, auf dem sie gerade sind, werden wir Ende des nächsten Jahres mit Sicherheit bei mindesten 43 Prozent landen."

