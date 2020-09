Kramp-Karrenbauer: Stabilität in Asien wichtig für Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will die Beziehungen nach Asien für gemeinsame Bemühungen um Stabilität in der wirtschaftlich wichtigen Region ausbauen. "Die indo-pazifische Region ist für Deutschland von herausragender strategischer Bedeutung", sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag in Berlin bei einem Treffen mit Botschaftern der zehn Länder der Südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean. Bei dem Treffen ging es nach Angaben des Verteidigungsministeriums um Sicherheit, Stabilität und Wohlstand in der Region.

"In Zeiten massiver geopolitischer Umwälzungen setze ich mich für intensivere Beziehungen zu unseren Wertepartnern in Ost- und Südostasien ein", sagte die CDU-Politikerin in ihrer Auftaktrede demnach. Die Ministerin wies auf die in der vergangenen Woche vom Bundeskabinett verabschiedeten Leitlinien zum Indo-Pazifik hin.

Diese sehen den Indo-Pazifik als Schlüssel für die Ausgestaltung der internationalen Ordnung im 21. Jahrhundert. Die Partner Deutschlands im Indo-Pazifik fühlten sich von Chinas Machtanspruch zunehmend bedrängt, so die Ministerin. Sie wünschten sich ein klares Zeichen der Solidarität für geltendes internationales Recht, für unversehrtes Territorium und für freie Schifffahrt. Unter dem Indo-Pazifik versteht die Bundesregierung die Gesamtheit des vom Indischen Ozean und vom Pazifik geprägten Raums.