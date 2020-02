Kramp-Karrenbauer verzichtet auf Kanzlerkandidatur

Berlin (Reuters) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will nach Angaben aus Parteikreisen keine Unions-Kanzlerkandidatin mehr werden.

Sie habe im CDU-Präsidium am Montag in Berlin deutlich gemacht, dass sie auf die Kanzlerkandidatur verzichten und im Sommer einen Prozess zur Klärung organisieren wollen, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Dann wolle sie auch ihren Parteivorsitz abgeben. Denn Parteivorsitz und Kanzlerschaft oder Kanzlerkandidatur gehörten in eine Hand, habe sie zur Begründung gesagt.

Kanzlerin Angela Merkel habe ihr für ihre Arbeit gedankt und betont, dass sie Verteidigungsministerin bleiben solle. Kramp-Karrenbauer sagte in der Sitzung nach Angaben aus Teilnehmerkreisen auch, dass es in der CDU unterschiedliche Vorstellungen über den Umgang mit Linkspartei und AfD gebe.