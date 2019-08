Kramp-Karrenbauer: Wollen Klimaschutz mit Innovation und Optimismus

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer plädiert für ein Klimaschutzkonzept "mit Innovationen, mit Optimismus". "In den letzten Wochen und Monaten haben wir sehr viel gehört beim Thema Klimaschutz über Verbote, über Einschränkungen", sagte Kramp-Karrenbauer am Sonntagabend in Berlin. "Wir haben einen anderen Weg." Ihre Partei wolle ein Konzept, "das die Menschen mitnimmt, das sie sozusagen zum Teil der Lösung auch macht".

In einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag" hatte Kramp-Karrenbauer gemeinsam mit Unionsfraktionsvize Andreas Jung unter anderem eine Abwrackprämie für Ölheizungen gefordert und die Aufnahme nachhaltiger Entwicklung als Staatsziel ins Grundgesetz.

Die CDU erarbeitet derzeit ein Klimaschutzkonzept. Für die erste Septemberwoche ist ein Werkstattgespräch zum Thema geplant. Am 16. September will sie ihr Konzept verabschieden. Am 20. September soll das Klimakabinett neue Pläne der Bundesregierung zur gesetzlichen Umsetzung der Klimaziele bis 2030 beschließen.

Seine Klimaziele für das Jahr 2020 dürfte Deutschland verfehlen. Ihre Partei wolle sie so weit wie möglich erreichen, sagte Kramp-Karrenbauer. Die Ziele für 2030, die Einsparungen von mindestens 55 Prozent beim Treibhausgas CO2 im Vergleich zu 1990 vorsehen, wolle die CDU "punktgenau schaffen". Falls irgend möglich solle Deutschland 2050 klimaneutral sein. "Das gilt für die CDU, das gilt für mich als Parteivorsitzende."/hrz/DP/fba