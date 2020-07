Kramp-Karrenbauer zu Corona-Hilfen in EU: Propagandakrieg verloren

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) geht mit der Selbstdarstellung der EU in der Corona-Krise ins Gericht. Die EU habe in Italien mehr geholfen als China, auch wenn die Union anfangs zu langsam gewesen sei, sagte sie am Freitag in einer Gesprächsrunde der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bratislava. "Den Propagandakrieg haben wir verloren", sagte sie. In der Runde in der slowakischen Hauptstadt ging es um hybride Bedrohungen und die gezielte Manipulation der öffentlichen Meinung. Die EU sei verletzlich, wenn sie uneinig sei, sagte Kramp-Karrenbauer. Auch Russland setze gezielt auf eine Unfähigkeit zur Einigkeit./cn/DP/eas