Kramp-Karrenbauer zu Gesprächen in Bagdad

Heute im Fokus

DAX um Nulllinie -- Nordex steigert Auftragseingang -- MTU-Aktien steigen auf Rekord -- Goldman Sachs macht ein Viertel weniger Gewinn -- Autowerte, METRO, Fraport im Fokus

Google torpediert Datensammlung über Cookies bei Online-Werbung. Bank of America verdient weniger. FDA sagt Bristol Myers Squibb beschleunigte Prüfung für Krebs-Kombitherapie zu. Ölkonzern Eni muss Strafe für Werbung zahlen. Unitedhealth übertrifft Gewinnerwartung. Verdi greift Verfügung gegen Streik in Lufthansa-Großküchen an.