Explosion in Krankenhaus in Gaza gefährdet Krisen-Diplomatie

- von Nidal al-Mughrabi und Andreas Rinke

Gaza/Kairo (Reuters) - Die Explosion in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt mit möglicherweise hunderten Toten droht die Bemühungen zu stören, eine Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten zu verhindern.

Die radikal-islamische Hamas machte einen Luftangriff Israels verantwortlich. Israel hingegen sprach von einem fehlgeschlagenen Raketenstart der Extremisten-Gruppe Islamischer Dschihad. Die Organisation wiederum dementierte. Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas sagte ein für Mittwoch geplantes Treffen mit US-Präsident Joe Biden ab, der am Vormittag in Israel eintraf. Jordanien strich ein für Donnerstag geplantes Treffen mit beiden Politikern sowie dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. In Kairo traf sich Bundeskanzler Olaf Scholz aber am Morgen mit al-Sisi. Bei dem Gespräch sollte es unter anderem um humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen gehen. Al-Sisi warnte, dass sich die Entwicklung im Nahen Osten nicht mehr kontrollieren lasse könne, wenn die Kämpfe zwischen Israel und Hamas weitergingen. Es sei nicht auszuschließen, dass sich die Auseinandersetzungen ausweiteten.

Das israelische Militär erklärte, das Krankenhaus sei nicht durch israelischen Beschuss getroffen worden. So fehle es an den für einen Luftangriff typischen Kratern. Das Lagebild spreche vielmehr dafür, dass Raketentreibstoff Feuer gefangen habe. Der überwiegende Teil der Schäden wäre demnach durch Treibstoff und nicht durch einen Raketensprengkopf entstanden. An Gebäuden in der Umgebung des Krankenhauses seien keine strukturellen Schäden beobachtet worden. Mehrere Regierungen forderten am Mittwoch eine rasche Aufklärung, darunter auch Kanzler Scholz.

In vielen Staaten wurden für Mittwoch Proteste erwartet. Die Extremisten der libanesischen Hisbollah-Miliz kündigten für Mittwoch einen "Tag des beispiellosen Zorns" gegen Israel und den Besuch von Biden an. Kanzler Scholz hatte am Dienstag sowohl die Hisbollah als auch Iran gewarnt, in den Konflikt einzugreifen.

UNKLARE VERANTWORTUNG

Der Leiter des Zivilschutzes in Gaza hatte im Sender Al Dschasira von mindestens 300 Menschen gesprochen, die durch Beschuss der Klinik getötet worden seien. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden mindestens 500 Personen getötet oder verletzt. Beide Behörden unterstehen der Hamas-geführten Regierung im Gazastreifen. Auch Kranke, Frauen und Kinder seien unter den Toten. Hamas-Chef Ismail Hanijeh warf den USA vor, hinter der Tat zu stehen und Israel zu decken. Der Angriff sei ein neuer Wendepunkt in dem Konflikt.

Zahlreiche Länder wie der Iran, Ägypten, Jordanien, Katar und die Türkei sowie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verurteilten den Angriff. Palästinenser-Präsident Abbas begründete seine Absage des Gesprächs mit Biden auch damit, dass für die Tat auch die Länder Verantwortung hätten, die Israel unterstützten. Die USA trügen die direkte und vollständige Verantwortung "für dieses Massaker", hieß es in der Erklärung.

DEBATTE ÜBER HUMANITÄRE HILFE UND BODENOFFENSIVE

Gleichzeitig forderte der französische Präsident Emmanuel Macron die Wiederaufnahme der humanitären Versorgung der Palästinenser im Gazastreifen. Dies hatte auch Kanzler Scholz vor dem Angriff in Tel Aviv gefordert. Wie aufgeladen die Situation in Israel und der Region derzeit ist, zeigt die Tatsache, dass Scholz während seines Aufenthalts in Tel Aviv dreimal wegen Luftalarms Schutzräume aufsuchen musste. Am Dienstagabend verzögerte sich sein Abflug aus Tel Aviv zunächst, weil Scholz und seine Delegation das Regierungsflugzeug wegen eines Alarms verlassen mussten.

Jordaniens König Abdullah hatte bei einem Besuch in Berlin gewarnt, die Region stehe "am Abgrund". Bei dem Überfall hatte die Hamas am 7. Oktober mehr als 1300 Israelis getötet. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte daraufhin Vergeltung angekündigt. Allerdings gibt es seit Tagen Warnungen, dass Israel bei den Luftangriffen und einer möglichen Bodenoffensive im Gazastreifen Zivilisten verschonen solle. Diese Botschaft war auch von US-Präsident Biden bei seinem Israel-Besuch erwartet worden. Die israelische Regierung hatte zuletzt Spekulationen über eine unmittelbar bevorstehende Bodenoffensive relativiert.

Das israelische Militär forderte die Einwohner von Gaza-Stadt aber erneut zur Flucht in den Süden des Gazastreifens aufgefordert. In einer neuen Evakuierungsaufforderung hieß es, dass es in Al-Mawasi 28 Kilometer weiter südlich in dem Palästinenser-Gebiet eine "humanitäre Zone" mit Hilfsgütern gebe. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte nach dem Treffen mit Scholz am Dienstag betont, dass nur die Hamas für mögliche Opfer unter der Zivilbevölkerung verantwortlich sei, weil sie eine Evakuierung der Menschen aus dem Norden des Gazastreifens verhindere. "Wir wollen Zivilisten schützen und zivile Opfer vermeiden", hatte Scholz gemahnt. Vor der Explosion in dem Krankenhaus hatten die Gesundheitsbehörden in Gaza am Dienstag erklärt, seit dem 7. Oktober seien mindestens 3000 Menschen getötet worden.

Bei den Gesprächen von Scholz mit dem ägyptischen Präsidenten geht es zum einen um die Frage, ob der Grenzübergang Rafah zum Gazastreifen für humanitäre Lieferungen geöffnet werden kann. Zum anderen setzt sich der Kanzler für die Freilassung der fast 200 Geiseln ein, die die Hamas in den Gazastreifen verschleppt hat.

