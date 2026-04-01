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Krankheitserreger in Salami - Rückruf bei Kaufland gestartet

15.04.26 19:40 Uhr

BREMEN (dpa-AFX) - Wer abgepackte fettreduzierte Salami-Scheiben in einer Kaufland-Filiale gekauft hat, sollte ein paar Daten prüfen. Wegen eines Krankheitserregers ruft der Hersteller Carnis Vertriebs GmbH das Produkt K Classic Delikatess Salami 1A fettreduziert (100 Gramm) mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 17.04.2026, 24.04.2026 und 01.05.2026 zurück. Die Globale Handelsartikelnummer (GTIN) ist 4063367325779.

Salami aus diesen Packungen sollte nicht gegessen werden, wie das Unternehmen mitteilte. Demnach wurden bei einer Routinekontrolle STEC-Erreger gefunden, die Durchfall und Bauchkräfte auslösen können

- meist innerhalb einer Woche nach der Infektion.

Vor allem bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem drohen demnach schwerere Krankheitsverläufe mit blutigen Durchfällen. Wer die betroffene Salami gegessen hat und Durchfall oder Bauchschmerzen bekommt, sollte zum Arzt gehen und auf eine mögliche STEC-Infektion hinweisen.

Kaufland verkauft das Produkt nicht mehr. Betroffene Packungen können in allen Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet. Der Hersteller mit Sitz in Bremen entschuldigte sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten, hieß es in der Mitteilung./hho/DP/he